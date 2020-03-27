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Mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

MERSİN'de gezindiği dere kenarında suların aniden yükselmesiyle 10 gün bölgede mahsur kalan köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.

27.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:55
Mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

MERSİN'de gezindiği dere kenarında suların aniden yükselmesiyle 10 gün bölgede mahsur kalan köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kurtardı.Erdemli İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta Limonlu Deresi Koçaş Mevkii'nde, bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Müdürlüğü itfaiye ekipleri, harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, derenin karşısına geçen ancak suların aniden yükselerek bağlantı yolunu yıkması nedeniyle kıyıda kalan köpeğin yerini tespit etti. Ekipler, önce karşı kıyıya yiyecek ve köpek maması atmaya çalıştı. Ancak mesafenin uzak olmasından dolayı başarılı olmayan yöntemin ardından kurtarma çalışması başlatıldı. İki kol halinde akan dereyi halatlarla aşan ekipler, yer yer insan boyunu aşan derinliğe ulaşan dereyi geçerek köpeğe ulaştı. Köpek, önce bir halata bağlanarak derenin ortasındaki kara parçasına taşındı. Daha sonra itfaiye ekiplerinin kucağına alarak su borusunun üzerinden geçirilen köpek, kurtarılarak kıyıya ulaştırıldı. İsmi 'Garip' koyulan köpeğin karnı doyurulduktan sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Koçaş, Güncel

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