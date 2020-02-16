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Mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına meslektaşları yetişti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hasta kurtarmaya giderken kara saplanan araçta mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekipleri, paletli ambulansla kurtarıldı.

16.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:44Mahsur kalan sağlık ekiplerinin imdadına meslektaşları yetişti
'nın ilçesinde hasta kurtarmaya giderken kara saplanan araçta mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekipleri, paletli ambulansla kurtarıldı.
Taşlıçay ilçesine bağlı Çökelge köyünden gelen hasta ihbarı üzerine yola çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, Aşağı Düzmeydan köyüne giderken ambulansın kayması sonucu kara saplandı.
Diğer köyde hasta kurtarmaya giden paletli ambulans ekipleri, aracı halatla çekerek bulunduğu yerden çıkardı.
Kardan çıkarılan 112 ekipleri, hasta ihbarı aldıkları Çökelge köyüne doğru hareket etti.

Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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