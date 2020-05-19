Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldıBursa'da mahsur kaldığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra kaçıp, otomobil tekerleğine saklanan yavru kedi, itfaiye ve polis ekiplerince çıkarıldı.

Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
19.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:10
Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Bursa'da mahsur kaldığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra kaçıp, otomobil tekerleğine saklanan yavru kedi, itfaiye ve polis ekiplerince çıkarıldı.
Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde 2 aylık olduğu öğrenilen yavru kedi, bir apartmanın havalandırma boşluğundan düşerek, kapalı olan iş yerine girdi. Mahsur kalan kedinin sesini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, iş yeri sahibine ulaştı. İş yeri sahibi de kısa sürede gelip, kapıyı açtı. Ancak kapının açılmasıyla birlikte kaçan yavru kedi, bir otomobilin tekerleğine saklandı. Yavru kedinin saklandığı yerden çıkması için cep telefonlarından kedi sesi açıldı ancak fayda etmedi. Yavru kedi, otomobilin kaputu açılarak, saklandığı yerden çıkarıldı. Yavru kedi, apartmanın bahçesinde bulunan anne kedinin yanına bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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