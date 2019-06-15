15.06.2019 09:56
Haberler»Güncel » Haber

Mahsur kalan yavru köpek için seferber oldular

Mahsur kalan yavru köpek için seferber oldular

Malatya'da bir çukurda mahsur kalan yavru sokak köpeği, mahalledeki çocuklar ve vatandaşların hummalı çalışması ile kurtarıldı.

Malatya'da bir çukurda mahsur kalan yavru sokak köpeği, mahalledeki çocuklar ve vatandaşların hummalı çalışması ile kurtarıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde, yolda oluşan çukurda yavru köpek sesini duyan çocuklar durumu büyüklerine bildirdiler. Bu sırada anne köpeğin de yavrusunu kurtarmak için çukurun başında beklediğini gören vatandaşlar, hemen iş başına koyularak yavru köpeği kurtarmak için mücadele ettiler.

Kürek ve kazma ile çukurun ağzını genişletmeye çalışan vatandaşlar, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan köpeğe ulaştı. Köpeği alarak ileride bulunan yuvasına taşıyan vatandaşlar, ellerinden geldiği kadar yavru köpeklere bakmaya çalışacaklarını söylediler. Yavru köpeğin mahsur kaldığı yerden çıkarılmasında büyük emekleri olan mahallenin çocukları ise köpeği yuvasına ulaştırmanın mutluluğunu yaşadılar. - MALATYA
Kaynak: İHA
Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:12 Kızılırmak'ta bir ilk
10:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi
10:12 Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi - Rusya Devlet Başkanı Vladimir...
10:12 ADANA Oğlu ve gelini tarafından sokağa atılan çiftin dramı
10:11 Sezer Cihan sahada
10:11 (Havadan görüntülerle) - İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (3)
10:11 İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (4) (Havadan Aktüel)