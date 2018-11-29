Mahsur Kalan Yavru Köpekleri İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde; dere kenarında mahsur kalan iki yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; Altınova Mahallesi
Karakoç Deresi kenarında yağış nedeniyle biriken sular dere yatağını suyla doldurdu. Biriken su nedeniyle dere kenarında küçük bir toprak parçası arasında kalan iki sokak köpeği yavrusunun bağırışlarını duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Altınova İtfaiye Müfrezesi ekipleri dere kenarında hızla yükselen suların ortasında kalan iki köpeği kurtardı. İki yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından köpek barınağına teslim edildi. - BALIKESİR
Altınova,Ayvalık,Balıkesir,İtfaiye
29 Kasım 2018 Perşembe 20:39