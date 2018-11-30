Mahsur Kaldığı Apartmanda Oltayı "İyilik" İçin Çekti

30 Kasım 2018 Cuma 14:48



30 Kasım 2018 Cuma 14:48

İşçi Samet Yolcu'nun, Edirne'de yaşanan sel felaketinde sırasında, mahsur kaldığı apartmanın balkonundan kendisine ve komşularına oltayla ekmek çektiği görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.Giriş kısmı aşağıda bulunması nedeniyle apartman girişi suyla kaplı olan Nane Sokağı'ndaki bir apartmanda oturan Yolcu'nun, mahsur kaldıkları apartmanın balkonundan attığı oltaya bağlanan poşetle kendisi ve komşuları için yukarıya ekmek çekmesi, "iyilik ve yardımseverlik" adına takdir topladı.Yolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüntülerin çekildiğinden haberi olmadığını belirterek, "Bir anda meşhur olduk." dedi.Edirne'nin çok büyük bir afeti atlattığını belirten Yolcu, "Meteoroloji uyarmıştı, bir kuvvetli yağış bekleniyordu. Ancak bu uyarıların çok üzerinde bir yağış oldu. İşe gitmek için indim aşağı apartmanın içi su dolu çıktım eve tekrar. Evde ekmek yok. Bir arkadaşı aradım apartmanın arkasına ekmek getirmesini rica ettim. Aklıma oltayla çekmek geldi. Salladım oltayı, ekmekleri çektim yukarıya. Komşulara da verdim. İyilik güzeldir hele ki zor zamanlarda." diye konuştu.Daha sonra itfaiye merdiveni aracılığıyla ailesini daha güvenli bir yere götürdüğünü anlatan Yolcu, belediye tarafından apartmandaki suyun çekildiğini, giriş çıkışlarda bir sorun yaşanmadığını kaydetti.