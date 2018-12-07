Mahsur kaldığı dağdan 8 buçuk saate kurtarılan İranlı yaşadıklarını anlattı

07 Aralık 2018 Cuma 16:03



07 Aralık 2018 Cuma 16:03

Mahsur kaldığı dağdan 8 buçuk saate kurtarılan İranlı yaşadıklarını anlattıAmatör dağcılar yerlerini belli etmek için elbiselerini yaktıUçurumdan düşen dağcı ağaçlara takılıp kayaların üstüne düşmekten kurtulduDENİZLİ - Denizli'de arkadaşıyla çıktığı dağda düşüp yaralanan ve 8 buçuk saate kurtarılan İranlı genç, yaşadıklarını anlattı. Dağda yerlerini belli etmek için elbiselerini yaktıklarını söyleyen genç, o anda ölümden çok korktuğunu ancak iyileşince tekrar dağa çıkacağını kaydetti. Denizli'de 1 Aralık tarihinde çıktıkları dağda düşüp yaralanan ve mahsur kalan İranlı amatör dağcılar Mohsen Jamali ve Ramin Sasari (30), 8 buçuk saatlik bir operasyonla kurtarılmıştı. Drone ve gece görüş kamerasının da kullanıldığı operasyonda 70 kişilik bir ekip, dağcıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmişti. Yaralılardan Mohsen Jamali, kafasından ve bacaklarından ağır şekilde yaralanmış, Ramin Sasari ise göğüs bölgesinden darbe almıştı. Kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve beyin kanaması da geçiren Mohsen Jamali, hayati tehlikeyi atlatarak geçtiğimiz gün kendisine geldi."Ölümden şans eseri kurtuldum, ağaçlar beni kurtardı"Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Jamali, dağa gezmek için çıktıklarını ancak kaygan zeminde kayarak kayalıklardan aşağı düştüğünü söyledi. Ölümden şans eseri kurtulduğunu aktaran Jamali, düştüğü sırada ağaçlara takıldığını ve kayaların bulunduğu alana düşmekten son anda kurtulduğunu kaydetti. Uyarılara rağmen çıkmaya devam ettiğini belirten Jamali, arkadaşının da kendisinin yanına gelmek 1 saat çaba sarf ettiğini ve gelirken düşüp yaralandığını söyledi."Elbiselerimizi yaktık"O anda gözünün hiç bir şeyi net görmediğini ve telefonundan sağlık ekiplerini arayarak yardım istediğini ifade eden Jamali, "Düştüğümde başımda bir ıslaklık vardı. Ben terledim sandım ancak kanmış. O sırada gözlerim de hiçbir şeyi net görmüyordu, telefondan sağlık ekiplerini aradım. Yerimizi tarif edemedik. Arkadaşım Ramin, elbiselerini yaktı, yerimizi öyle belirlediler" dedi."İyileşince tekrar dağa çıkacağım"Beyin kanaması geçiren, boynunda ve bacaklarında kırıklar bulunan Jamali, "İyileştiğinde tekrar dağa çıkar mısın?" sorusuna ise, "Evet, neden çıkmayayım ki, tabi ki çıkarım" diye cevap verdi. Öte yandan olayda yaralanan Ramin Sasari'nin ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yeni görüntüler ortaya çıktıAyrıca amatör dağcıların dağa çıkarken ve mahsur kaldıkları anda cep telefonlarıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, dağa çıkan gençlerin, dağa çıkarken çok mutlu oldukları, manzara karşısında büyük mutluluk duydukları görüldü. Dağda mahsur kaldıkları görüntüde ise, dönüş yolu bulamadıkları ve kayalık alanda mahsur kaldıkları görüldü.