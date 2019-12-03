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Mahsusa Filmi

Mahsusa filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mahsusa filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

03.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:58Mahsusa Filmi
savaşında gönüllü asker olan, 14 yaşındaki Ali Reşat cepheye katılır ve bombacı olur. Ali Reşat’ın namı, İngiliz ve gazetelerine manşet olur. Bu namından sonra Osmanlı gizli servisi Teşkilat-ı Mahsusa’nın dikkatini çeker ve teşkilatın önemli kadın ajanlarından Mebruke Hanım’ın önermesiyle teşkilata katılır. Fransızların elinde olan mühürlü kriptoyu gizlice almak üzere Şam’a gönderilir. Bu sırada, Fransız elçinin kızı Clarette ile tanışır. Önceleri görev amacıyla kurduğu yakınlaşma zamanla güçlü bir aşka dönüşür. Bu aşkın gölgesinde kalan kriptonun gizemi, günümüze kadar gelir. Bu sırada bu aşkı konu alan genç bir yazar Oya, bu aşkı romanlaştırdığı sıralarda, bu mührün gizli kalmış karanlık yüzünü gün yüzüne çıkarır. Bu durum, onun tehlikeli bir serüvenin içine girmesine neden olur.”


Yönetmen:Mehmet Çetin
Senaryo:Mehmet Çetin
Oyuncular:Gökhan Keser, Gizem Karaca, Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak, Burak Demir, Levent Sülün, Oğuz Yağcı
Filmin Türü:Tarih
Orijinal Adı:Mahsusa
Yapımcı Firma:UNCFILM
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:Türkiye
Orijinal Dili:Türkçe
Dağıtıcı Firma:UNCFILM
Vizyon Tarihi:01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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