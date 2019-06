Maicon, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile ilgilenmesine büyük tepki gösterdi!

Galatasaray 'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues 'in transferde isminin Fenerbahçe ile geçmesinin ardından yine eski bir Galatasaraylı olan Maicon'un tepkisi dikkat çekti. Instagram 'da bir Galatasaray taraftarının Al Ittihad'da forma giyen Rodrigues'in Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından ' ' Fenerbahçe 'ye gitme'' demesinden sonra Maicon, ''Eğer oraya giderse onu öldürürüz'' şeklinde cevap verdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINA ORTA PARMAK

Ardından Garry Rodrigues 'in Instagram paylaşımına yorum yapan bir Fenerbahçe taraftarı ''Come to Fenerbahçe'' derken Maicon, taraftara orta parmak emojisi ile cevap verdi. Ardından Team Maicon adlı bir hesap, Garry Rodrigues 'e ''Lütfen Fenerbahçe'ye gitme'' şeklinde bir mesaj gönderirken Maicon'un bu paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

(Sporx)