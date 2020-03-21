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Maide Ana, PKK tarafından kandırılan kızı için eylemini sürdürüyor

Almanya'da 'Maide Ana' olarak anılan Maide T. isimli kadın, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak evinden kaçan kızı için eylemini meclis binası önüne taşıdı.

21.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:32
Almanya 'da 'Maide Ana' olarak anılan Maide T. isimli kadın, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak evinden kaçan kızı için eylemini meclis binası önüne taşıdı.
Folklor öğrenmek amacıyla gittiği dernekte, kızının PKK yandaşlarınca kandırılarak evden uzaklaştırıldığını ifade eden Maide T. isimli kadın eylemlerine ara vermeden devam ediyor. Berlin'de artık 'Maide Ana' olarak da anılan Maide T., kaçırılan kızı Nilüfer için başlattığı eyleminin 4. haftasında bu kez Federal Meclis Binası Reichstag önüne geldi. Dünyayı saran korona tehdidinin de yıldıramadığı Maide T., koruyucu maskesi ve eldiveniyle kızı için başlattığı eylemini sürdürdü. Maide T.'ye, Berlin'de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın kollarından da destek geldi. Maide T., folklor öğrenmek amacıyla gittiği dernek tarafından kandırılan ve evden kaçan kızı Nilüferden 12 Kasım 2019 tarihinden beri haber alamıyor.
Maide T., dördüncü haftasında meclis binası Reichstag önüne taşıdığı eylemini kızı geri dönene kadar devam ettirmeye kararlı. Kendisine desteğin günbegün giderek artarak devam ettiğini söyleyen Maide T., Berlin'de korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi durumunda, eylemine evden sosyal medya üzerinden devem edeceği söyledi.
Kızının astım hastası olması nedeniyle korona virüsünden olumsuz etkilenebileceğinden de korkan Maide T., "PKK'ya seslenmek istiyorum; benim çocuğum astım hastası, hem de raporu var. Aynı zamanda çocuğumun psikolojik sorunları var. Psikolojik sorunu olan bir insanın zayıf noktasından yararlanıyorsunuz. Siz bu kadar mı düştünüz? Gerçekten bu kadar düştünüz mü?" dedi.
PKK'nın, kızı Nilüferin psikolojik olarak çok çabuk yıpranmasına neden olacağını bildiren Maide T., "Çocuğum komple yıprandığı zaman hiç iyileşemeyecek. Bunun sorumlusu da sizsiniz" ifadelerini kullandı.
Genç kızı Nilüfer'e de seslenen acılı anne, onu çok sevdiğini ve Nilüfer eve dönene kadar pes etmeyeceğini söyledi. Duygulanan Maide T., "Kızım sen gittiğin gün pijamalarını bir poşete koydum ki senin kokun çıkmasın diye. Her gün koklamak için, senin kokunu almak için. Benden bu kadar mı nefret ettirdiler ki seni, beni hiç düşünmüyorsun. Seni çok seviyorum ve seni geri getirebilmek için her şeyi yapmaya hazırım. Sana yalvarıyorum; lütfen evine geri gel yavrum" dedi.
Berlinli Maide T., kızını PKK'nın elinden kurtarabilmek için başta Federal Parlamentodaki siyasiler olmak üzere herkesten yardım istiyor. 'Maide Ana'ya, çocukları aynı şekilde kandırılarak ellerinden alınmış başka ailelerin de katılması bekleniyor.
(İHA) Maide Ana, PKK tarafından kandırılan kızı için eylemini sürdürüyor

Kaynak: İHA

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Maide Ana, PKK tarafından kandırılan kızı için eylemini sürdürüyor
Etiketler : Almanya, PKK, Güncel

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