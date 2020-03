Maide anne protestosunu almanya parlamentosu'nun önünde yapacak

Maide anne protestosunu Almanya Parlamentosu'nun önünde yapacakAlmanya, (DHA) ? Almanya'nın başkenti Berlin 'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için dün ikinci protestosunu gerçekleştiren anne Maide T., protestosunu gelecek hafta Almanya Parlamentosu (Bundestag) önünde yapmaya karar verdiğini açıkladı.Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 20 yaşındaki kızı Nilüfer T. için sesini duyurmaya çalışan ve bu sebeple geçen hafta cuma günü protesto başlatan Maide T., ikinci protestosunu dün öğleden sonra kızının kandırıldığını öne sürdüğü derneğin Navenda Kurdistaniyen Li Berline'nin karşısında gerçekleştirdi. Anne Maide T., 'Cuma günleri yaptığım protestomu, gelecek cuma günü Almanya parlamentosu önünde yapmaya karar verdim. Özellikle Alman siyasetçileri ve medyasına mesaj verebilmek için bunu yapacağım. Tek amacım kızımın sağ salim, tekrar evine dönmesi, normal yaşamını sürdürebilmesidir' dedi. Protesto sırasında yağan yağmura aldırmayan anne Maide T.'yi görüp yanına gelen bir grup kadın da destek verdi. Kızının bulunması için Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım istediği Almanca olarak yazdığı pankartı elinde tutan ve kızının resminin bulunduğu önlüğü giyerek protesto gerçekleştiren Maide T., gelen polis ekibiyle de kısa süreli bir görüşme yaptı.'KIZIM GELİRSE YAŞAR, GELMEZSE YAŞAYAMAZ'Habercilere konuşan anne Maide T., 'Alman polisi, kızım 18 yaşından büyük diye yani reşit olduğu için, 'bir şey yapamıyoruz' diyorlar. Çocuğum yaşamı çok severdi, ama yaşamayı çok seven çocuğumun yaşam hakkını elinden aldılar, kızım bunun farkında değil. Belki şimdi farkındadır, ama gelemiyordur. Öyle veya böyle çocuğumun yaşam hakkı geri verilene kadar, çocuğum eve gelene kadar, normal yaşam hakkını elde edene kadar, ben anne olarak bu savaşa devam edeceğim. Çünkü kızım gelirse yaşar, gelmese yaşayamaz? dedi.ANNELERE ÇAĞRIDA BULUNDUAnne Maide T., 'IŞİD, PKK hangi örgüt olursa olsun, çocuğunu terör örgütlerine kaptıran annelere, sağduyusu olan tüm annelere sesleniyorum. Çocuklarımız için gelin, birlikte bu savaşı sürdürmeye devam edelim. Anneler beni bu yolda, yalnız bırakmasınlar. Çocuklarımız için, bu savaşı birlikte verelim. Tüm anneleri bekliyorum' şeklinde çağrıda bulundu.KADINLARDAN DESTEK GELDİMaide T'ye, Cumhuriyet Kadınları Berlin Derneği ve Vatan Partisi Öncü Kadın Berlin üyesi olan bir grup kadından destek geldi. Kadınlar, Maide T ile dayanışma içinde olacaklarını belirttiler. Cumhuriyet Kadınları Berlin Derneği Başkanı Serap Mamati, 'Her türlü desteğe hazırız ve bu savaşta sizinle beraberiz. Bunu bir anne olarak da yapmak istiyorum. Her anne, çocuğunun yanında olmasını ister. Onun içinde buradayız' dedi.Eyleme destek veren Vatan Partisi Öncü Kadın Berlin Başkanı Gülseren Küçükkale ise, 'Bölücü terör örgütüne karşı Diyarbakır annelerin direnişi Hacire annenin çığlığı ile başladı. Burada da bu direnişi başlatan Maide anne oldu. Biliyoruz ki, Avrupa'da birçok genç, terör örgütleri tarafından kandırılıp kaçırılıyor. Hem gençler hem de onların aileleri tarafından birçok olumsuzluklar yaşanıyor. Maide anne burada yalnız olmasına rağmen, büyük bir cesaretle böyle bir protestoya girişti. Böyle bir annenin, protestonun Almanya'da Avrupa'da olması, ayrı bir önem taşıyor. Çünkü terör örgütlerinin buralardaki uzantıları, birtakım destekleri Avrupa'dan sağlıyor. Maide annenin burada yalnız bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz' dedi.