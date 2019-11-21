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MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları son anketle ilgili verilerini paylaştı. Kulat, "Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarımıza göre, Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş gözüküyor. Burada halk kararsız olarak duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

21.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 01:11

MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat, yeni partiler ve yeni ittifaklara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın programına konuk olan Mehmet Ali Kulat, yeni partilerin bazı ittifakları doğuracağını söyleyerek Meclis'te yer alan partilerin oylarında düşüşler yaşandığını belirtti.

"MECLİS'TE YER ALAN PARTİLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR"

Kulat, Ahmet Davutoğlu ve üç partinin yeni bir ittifak oluşturabileceğini belirterek, "Yeni partiler kuruluyor. Bunlardan bir tanesini Ahmet Davutoğlu, diğerini ise Ali Babacan kuruyor. Davutoğlu büyük aşama kaydetti. İki hafta içerisinde partiyi ilan edecekler. Biraz önce o parti içerisinde biri ile görüştüm. Son aşamada olduklarını söyledi. Burada yeni ittifaklar oluşacağı konuşuluyor. Davutoğlu ile Saadet Partisi'nin teması, bunlarının yanına Demokrat Parti ve geçtiğimiz hafta büyük çoşku içerisinde kongresi yapılan Yeniden Refah Partisi'ni koyabiliriz. Bu yeni kurulan partilere büyük ilgi var. Şu anda bizim kamuoyu yoklamalarımıza göre, Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş gözüküyor. Burada halk kararsız olarak duruyor. Ama bunlar başka partilere de kanalize olmuş değil" dedi.

Mehmet Ali Kulat

ERKEN SEÇİM İÇİN DE TARİH VERDİ

Ankara'da konuşulan erken seçim iddialarıyla ilgili de konuşan Kulat, erken seçimin Cumhurbaşkanı tarafından istenmesi gerektiğini belirterek, "Ankara'da havalar son derece soğumaya başladı. Siyasette ise ortam ısınmaya başladı. Zaten bu durum beklediğimiz bir durumdu. Ankara kulislerinde 2020 Kasım'ı için erken seçim konuşuluyor. Bu konuşmanın matematiksel karşılığını bulabilmek için Cumhur İttifakı'nın bu konuda adım atması gerekiyor. Matematiksel Meclis verileri bunun Cumhurbaşkanı'nın istemesi gerektiğini söylüyor. AK Parti'nin bir sahanın nabzını dinlediği ve bundan sonra karar vereceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyorÜnlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor

MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var

Mehmet Ali Kulat, Ahmet Davutoğlu, Politika, Güncel


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