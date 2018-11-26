Makam Kapılarını Hiçbir Zaman Kapatmadık"

Sandıklı
Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 4,5 yıldır makam kapılarını hiç kapatmadığını bildirdi.
Seçim öncesinde vatandaşlara kapıları açmakla alakalı bir söz verdiğini belirten Çöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sözümün sonrası Sandıklı halkı 'daha önce bunları çok duyduk ama, bu da 15 günlük olur' diye söylemler vardı. 15 gün şimdi 4,5 yıl oldu ama bu kapılar hala kapanmadı." dedi.
"Tabi ki vatandaşın belediyeye geldiğinde belediye başkanı ile görüşmesi en doğal hakkı" diyen Çöl, şöyle devam etti:
"Özel kalemde ve sekreterde bulunan arkadaşlarımızla saat ve randevularını ayarlıyoruz. Sırası ile gelen hemşehrilerimizi makamımıza kabul ediyoruz. İsteklerini, taleplerini dinliyoruz. Buralar halkın, vatandaşın kapısı. Görüşmeye gelen vatandaşların bazılarında sıkılanlar oluyor. Terleyenler oluyor. Ben açıkçası garipsiyorum. Çünkü buralar onların yeri. Ama daha önceden hiçbir zaman böyle olmamış. Tabi ki vatandaş da buna çekinerek geliyor. Şu günlerde vatandaşlarımız artık buna alıştılar. Sabahın erken saatlerinde bile gelenler oluyor. İlk çaylarımızı onlarla yudumluyor ve güne başlıyoruz."
Belediyeye ziyarete gelen vatandaşlar ise kapıların sürekli açık olduğunu ve hiçbir zaman kapıları kapalı olarak görmediklerini belirterek bu durumu takdir ettiklerini söylediler.
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:31