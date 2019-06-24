Makam odalarına "gizli" dedektör

YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de elektronik güvenlik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir firma, makam odalarının kapısına monte edilebilen "gizli" dedektör geliştirdi.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde güvenlik ve savunma sanayisi sektörleri için yerli tasarımla dedektör üreterek 60 ülkeye ihracat yapan Elektral firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Sayıl Dinçsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde ithalata bağımlılığı sona erdirmek üzere faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Geliştirdikleri güvenlik cihazlarının halen çok sayıda devlet kurumunda kullanıldığını vurgulayan Dinçsoy, bu alanda dünya devleriyle rekabet edebilmek ve farklı güvenlik tercihlerine yanıt vermek için oluşturdukları Ar-Ge biriminde geliştirdikleri çok sayıda teknolojiye patent alarak üretime devam ettiklerini bildirdi.

Son olarak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayı sonrası makam odalarına girişte güvenliği artırıcı bir ürün geliştirme kararı aldıklarını kaydeden Dinçsoy, makam odalarına girişte sekreteryanın kontrol ettiği kapılarda kullanılmak üzere gizli dedektör geliştirdiklerini ifade etti.

Ürünün çok kolay kurulduğunu, cep telefonu veya tabletle kontrol edildiğini aktaran Dinçsoy, "Bu ürün bürokratlarımızı koruyabilecek bir pervaz dedektörü. Bu cihaz sadece makam odalarında değil, her yerde kullanılabilir. İlk olarak Türkiye'de daha sonra da bütün dünyada bunu pazara sunacağız." diye konuştu.

"15 dakikada kurulabiliyor"

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Dinçsoy da 15 dakikada kurulabilen dedektörün makama gelen kişinin üzerinde silah, kesici alet veya zarar verebilecek bir ürünle geçişi söz konusu olduğunda alarm verdiğini söyledi.

Dinçsoy, "Sekreteryadaki yetkili kişi, tabletinden bakarak gelen kişinin üzerinde silah veya tehdit unsuru oluşturabilecek bir metal olup olmadığını algılıyor. Buna göre asıl makam kapısını bir butonla kilitleyebiliyor. Tehdit unsuru varsa asıl kapı açılmıyor." dedi.

"Yüzde 95 yerli"

Ürünün yüzde 95 yerli olduğunun altını çizen Dinçsoy, şöyle devam etti:

"Bu makam kapısı dedektörü dünyada olmayan, ilk kez bizim yaptığımız bir ürün. Patentini aldık. Fiyatta da çok fazla rekabetimiz olmadığı için aslında serbest durumdayız ama bunu kullanmıyoruz. Son derece ekonomik olmasına dikkat ettik. Bir okul müdürünün, belediye personelinin de alabileceği seviyelerde. Yaklaşık 6 bin lira civarında satışa sunuyoruz. Buradaki amaç makam sahiplerinin, doktorların, öğretmen makama yapılan saldırılarda ölümlerinin önüne geçmek."

Türkiye'de dedektör pazarının yaklaşık 5 milyon avro olduğunu belirten Dinçsoy, bunun 4,5 milyon avrosunun ithalata gittiğine dikkat çekti.

Son dönemde hükümetin çabalarıyla yerli ürünlere yönelik ilginin arttığını dile getiren Dinçsoy, "Ancak alt kadrolarda bunun henüz yeteri kadar olgunlaşmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde de bulundu.

Kaynak: AA