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Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız

Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı ve Nuh'un Ankara Genel Müdürü Nihat Uysallı, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından oluşlan panik ortamıyla ilgili makarna stoklarının yeterli olduğunu ve gerek görülmesi halinde ihracat yapmayıp Türkiye'de her evi makarnaya boğacaklarını belirtti.

15.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:32

Türkiye 'de koronavirüsün görülmesinin ardından marketlerdeki makarna rafları boşalırken yaşanan panikle ilgili Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı ve Nuh'un Ankara Genel Müdürü Nihat Uysallı, gerek görülmesi halinde Türkiye'deki her evin makarnaya boğabilecek kadar üretim yapıldığını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve Avrupa'da da etkisini artıran koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Virüsün ülkemize gelmesinin ardından karantina durumunda yiyebilmek için vatandaşlar marketlere makarna almaya akın etti. Bazı marketlerde çekilen fotoğraflarda ise makarna raflarının boşaldığı görüldü.

"TÜRKİYE'DE HER EV MAKARNAYA BOĞULUR"

Türkiye'deki makarna üretimi ve stoğu hakkında Hürriyet'ten Eray Görgülü'ye konuşan Makarna Üreticileri Sanayicileri Derneği Başkanı ve Nuh'un Ankara Genel Müdürü Nihat Uysallı şunları söyledi "Vatandaşlar rahat olsun, panik yapmasın. Türkiye'de şu anda 800-900 bin tonluk atıl durum var. Yıllık ihracatımız 1.3 milyon ton, iç piyasa tüketimimiz 650 bin ton. Yıllık üretim kapasitemiz de 2.9 milyon ton. Geçici olarak ihracatı durdurduk. Tutup da kaos planı yapmamıza gerek yok. Gerekirse 15 gün daha ihracatı daha durdururuz, Türkiye'de her ev makarnaya boğulur."

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NE OLMUŞTU?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta tespit edildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ilk vakayı 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece canlı yayında açıkladı. 11 Mart günü ise vatandaşlar marketlere akın ederek makarna ve kuru bakliyat alarak evlerine stokladı.

Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Etiketler : Türkiye, İhracat, Ankara, Sağlık, Ekonomi, Güncel

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Yorumlar (8)
SANSASYONELİST YORUMLAR:Bu şeye benzemiş adam olun yoksa makarna yersiniz hergün der gibi
Cevap Yaz 3 1
ERCAN ÖZDEMİR:bize böyle cümlelerle gelin. vatandaşı kararsız bırakmayın. stokçulara fırsat vermeyin stok yapanların elinden alın fakire fukaraya verin o zman devlet bir şeyide hakkıyla yaptı dielim. bizde elimizden geleni yapalım sonuçta corona veya buna benzer sorunlar hepimizin sorunu milletçe üstesinden gelelim. inanıyorum ki milletimin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Allah''ın izniyle
Cevap Yaz 0 2
VATANDAŞ:panige kapılmaya gerek yok sakin olalım yeterli
Cevap Yaz 1 1
HACI ABUZER:cehalete gerek yok, , stoklamayın, milleti zengin etmeyin. . . dünya savaşında değiliz. . akıllı olun. .
Cevap Yaz 1 9
MISAFIR:herkes evıne makarna alsın bol bol daha sonra fırmalar makarna alacak kımse bulamayınca fıyatlarını dusurmek zorunda kalacaklar ve enflasyon boylece dusecektır
Cevap Yaz 5 3
TEBRİK EDERİM:böyle zamanlarda toplumun hararetini alıcı, yerinde açıklamalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.
Cevap Yaz 2 20
TR:BU ZOR GÜNLERDE KİM HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYIP HALKI SOYMAYA ÇALIŞIYORSA KORONAYA YAKALANIR İNŞALLAH
Cevap Yaz 2 8
CONİ:20 tl den sat makarnayi cok vatansever milliyetci insanlariz hakakten
Cevap Yaz 7 3

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