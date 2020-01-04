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Makarnacı Hüseyin Pehlivan için muhtardan yardım isteği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karadede köyünde mezarı tahrip olan Sultan Abdülaziz'in başpehlivanlığını yapan Makarnacı Hüseyin Pehlivan için muhtar, yetkililerden yardım bekliyor.

04.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:49 Makarnacı Hüseyin Pehlivan için muhtardan yardım isteği
'in ilçesine bağlı Karadede köyünde mezarı tahrip olan Sultan Abdülaziz'in başpehlivanlığını yapan Makarnacı Hüseyin Pehlivan için muhtar, yetkililerden yardım bekliyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Karadede köyünün aynı zamanda kurucusu olan Sultan Abdülaziz'in başpehlivanlığını da yapan Makarnacı Hüseyin Pehlivan'ın mezarı bakımsızlıktan terk edilmeye bırakıldı. Mezarın bir kısmı köy muhtarı Yusuf Akyavuz girişimleriyle tamir edildi. Ancak, Osmanlı'da önemli bir yere sahip olan Makarnacı Hüseyin'in için köy halkı hem heykel hem de yeni bir mezar talep ediyor.

Konuyla ilgili konuşan köy muhtarı Yusuf Akyavuz, "Osmanlı tarihinde Sultan Abdülaziz Dönemi'nde başpehlivan olarak görev yapmış olan bir kahramanımızdır. 10 yıldır ikamet ettiğim sürede burada mahalle muhtarlığına seçildim. Mezarı tamamen tahrip olduğu için güzel modern durumlara getirilmesi hatta onun pazaryerinde bir heykelinin yapılmasını talep ediyorum. Kaymakamlık veya yetkili olanlardan bunun yapılmasını istiyorum. Eğer yapılırsa mezarın etrafı da açılır. Bana bir destek yardımcı olsunlar veya kaymakam tarafından veya yetkili olanlardan" dedi. - BİLECİK

Sultan Abdülaziz, Hüseyin Pehlivan, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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