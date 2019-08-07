Makarnayla sanat Paris'te bir araya gelecek

Küresel gıda lideri Barilla, dünyanın dört bir yanından en yetenekli genç şefleri 8'inci kez Dünya Makarna Şampiyonası'nda ağırlayacak. Bu yıl ilk kez Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek şampiyonada dünyaca ünlü 14 şef, gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan büyük jüri karşısında kıyasıya yarışacak. "Makarna Sanatı" temasıyla düzenlenecek olan şampiyonada İtalyan makarnası sanatla buluşacak. Gastronomi dünyasının yeni şampiyonu 11 Ekim'de tacına kavuşacak.

Gastronomi dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Dünya Makarna Şampiyonası için geri sayım başladı. Küresel gıda lideri Barilla'nın 10-11 Ekim'de Paris'te 8'inci kez düzenleyeceği şampiyonada dünyanın dört bir yanından 14 genç şef, İtalyan makarnasına sanatsal bakış açısı katarak yeniden yorumlayacak. İtalyan mutfağının kültürel mirasını korumak, ürünlerinin kalitesini tanıtmak, Akdeniz tipi beslenme modelini tüm dünyada yaygınlaştırmak amaçlı düzenlenen ve 2 gün sürecek etkinlikte gastronomi dünyasının yeni şampiyonu seçilecek.

BU YIL İLK KEZ FRANSA'DA DÜZENLENECEK

Dünya Makarna Şampiyonası, bu yıl ilk kez Paris'te gerçekleştirilecek. 1877 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Barilla, Fransa'daki 50'nci yıldönümünü şampiyonayla kutlayacak. Aynı zamanda Fransa'nın zengin gastronomi kültürü ve sanatını, bu yıl için seçtiği "Makarna Sanatı" temasıyla taçlandıracak. Şampiyona, Paris'in en görkemli mekanlarından biri olan Pavillon Cambon'un etkinlik alanında sanat galerisi konseptinde düzenlenecek ve İtalyan makarnasının lezzetli dünyası sanatla buluşacak. Etkinlik, ünlü Fransız TV yemek şovu sunucu Stéphane Rotenberg ve EL Coq adlı restoranında pişirdiği özenli ve içgüdüsel tarifleriyle ünlü gastronomi ustası Lorenzo Cogo sunuculuğunda gerçekleşecek.

MAKARNADA YARATICILIĞIN SINIRLARI ZORLANACAK

Dünyanın dört bir yanından 14 yetenekli genç şef, sırasıyla 'Şaheser', 'Beyaz Tuval' ve 'Büyük Final' aşamalarında gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jürinin karşısına çıkarak makarnada yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak. Ünlü İtalyan gastronomi düşünürü ve Barilla marka elçisi Şef Davide Oldani, Le George Restaurant Şefi Simone Zanoni, Rosewood London Hotel Yönetici Şefi Amandine Amandine Chaignot, Avusturalyalı yemek fotoğrafçısı Ashley Alexander ve ünlü İtalyan mimar-tasarımcı Paola Navone jüri koltuğuna oturarak genç şeflerin performansını görüntü, makarna iyileştirme, damak tadı, içeriğinin sağladığı uyum, yaratıcılık ve yenilik gibi farklı kriterlerde değerlendirilecek. Domates soslu spagettiyi yeniden yorumlayarak geçtiğimiz yıl şampiyonanın galibi olan Amerikalı şef Carolina Diaz da bu yılki etkinlikte konuk olarak yerini alacak.

MAKARNANIN BİR SANAT ESERİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZECEK

Bu yıl "Makarna Sanatı" temasıyla gerçekleştirilecek Dünya Makarna Şampiyonası, makarnanın bir yemekten fazlası olduğunun altını çizecek. Katılımcılar sadece genç şeflerin sanatsal bakış açısıyla hazırlayacağı tariflere şahit olmakla kalmayacak; birçok görsel şovu izleme ve gastronomi alanının fikir önderleri liderliğinde makarna ve sanata dair konuların tartışıldığı oturumlara katılma fırsatı yakalayacaklar.