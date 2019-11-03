Haberler » Güncel » Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7...

Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7...

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs, refüjde asılı kaldı.

03.11.2019 20:04Makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüjde asılı kaldı: 7...

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre makas atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs, refüjde asılı kaldı. Kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Ballıkuyu Üst Geçidi yakınında meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne giden 35 HZU 07 plakalı yolcu midibüsünün şoförü Doğan Erkayhan, iddiaya göre makas atan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, refüjde asılı kaldı. Sürücü ile birlikte yolcular Hatice Yılmaz, Ayhan Demir, Senem Demir, Hakan Özcan, Ekin Özcan ve Nezaket Özcan midibüste sıkışarak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen AKS ekipleri yan yola uçma tehlikesi olan midibüsü bağlarken, polis de yolu trafiği kapattı. AKS ekiplerince midibüsten çıkarılan 1'i ağır 7 yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Senem Demir'in durumunun ağır olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:23 Silivri'de TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev aldı
23:22 SİLİVRİ'DE TIR'IN LASTİKLERİ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
23:22 Silivri'de tır'ın lastikleri seyir halindeyken alev aldı
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
20:42 Oyuncu Emre Kınay, neden CHP'nin kalesi Kadıköy'den Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı: 30 yıldır iyi yönetilemiyor
3.11.2019 23:28:26