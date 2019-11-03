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Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iddialara göre makas atan sürücünün neden olduğu kazada, yolcuları taşıyan servis midibüsü sağ şeritteki yola doğru düştü ve askıda kaldı.

03.11.2019 20:44Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde, iddialara göre makas atan sürücünün neden olduğu kazada, yolcuları taşıyan servis midibüsü sağ şeritteki yola doğru düştü ve askıda kaldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 1'ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Konak ilçesi Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmir Otogarı'na gidecek yolcuları taşıyan Doğan Erkayhan idaresindeki 35 HZU 07 plakalı servis midibüsü, Bornova istikametine doğru seyir halindeydi. İddialara göre bu sırada makas atarak ilerleyen bir araç, 35 BNU 92 plakalı bir cipe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cip sürücüsü de direksiyonu hızlıca kırınca midibüse vurdu. Daha sonra hakimiyetini kaybeden servis midibüsü, sağ şeritteki yan yola doğru uçtu. Aşağıya doğru düşen araç ardından askıda kaldı.

Facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yolcular daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bu arada makas attığı iddia edilen ve kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen sürücü olay yerinden kaçtı. Sürücünün polis tarafından arandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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