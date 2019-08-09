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Makas atan sürücü önündeki minibüse çarptı

Makas atan sürücü önündeki minibüse çarptıERZURUM - Erzurum'da trafiğe aldırmadan makas atan bir araç, aralarından geçmeye çalıştığı otomobillerden birine çarparak durdu.

09.08.2019 09:42
Makas atan sürücü önündeki minibüse çarptı
Makas atan sürücü önündeki minibüse çarptı
ERZURUM - Erzurum'da trafiğe aldırmadan makas atan bir araç, aralarından geçmeye çalıştığı otomobillerden birine çarparak durdu. Kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı.
Erzurum Palandöken İlçesinde bir araç önünde ki otomobile makas attıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarptı. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde kamyonet tipinde ki araç önünde ki otomobili hızla solladıktan sonra ışıkta bekleyen minibüsü fark edemedi. Frene basmasına rağmen duramayan kamyonet önünde ki minibüse arkadan çarptı.
Kaza anlarının saniye saniye kaydedildiği olayda şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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