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Makas atan sürücü zincirleme kaza neden oldu: 1 yaralı

Zeytinburnu Cevizlibağ'da makas attığı ileri sürülen sürücü zincirleme kazaya neden oldu, kazada 1 kız öğrenci hafif şekilde yaralandı.

14.02.2020 04:01 | Son Güncelleme: 14.02.2020 04:01Makas atan sürücü zincirleme kaza neden oldu: 1 yaralı
'da makas attığı ileri sürülen sürücü zincirleme kazaya neden oldu, kazada 1 kız öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sularında D-100 kara yolu Edirne istikameti Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilen 34 CRR 847 plakalı otomobil iddiaya göre seyir halinde makas atmaya başladı. Otomobil Cevizlibağ mevkiinde Serkan S'nin idaresindeki 34 JA 1592 otomobile ardından Ayhan G'nin kullandığı 34 ZY 7884 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç ters dönerken, kazaya enden olan araç ise ön tekerliği koparak bariyere girerek durabildi.

Kazada ticari araçta bulunan Ayşegül H., isimli kız öğrenci yaralandı.

Kazaya neden olan sürücü ola yerinden kaçtı

Makas attığı ileri sürülen ve kazaya neden olan sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan öğrenci Ayşegül H'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafikte aksama meydana geldi. Araçların çekici yardımıyla çekilmesiyle trafik normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Cevizlibağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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