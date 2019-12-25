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MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Güngören'de 6 Kasım 2018 tarihinde, D-100 Kuzey yan yolunda aracının camından havaya 3 el ateş açtığı ve aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla yargılanan Gürkan Köse'nin davasında karar çıktı.

25.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:22 MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

'de 6 Kasım 2018 tarihinde, D-100 Kuzey yan yolunda aracının camından havaya 3 el ateş açtığı ve aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla yargılanan Gürkan Köse'nin davasında karar çıktı. Mahkeme, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından Köse'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Bakırköy 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu Gürkan Köse getirildi. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan ikinci duruşmada sanık Köse'nin savunma yapmasıyla devam etti.

Makas attığını kabul eden Gürkan Köse, savunmasında "Araçta kurusıkı tabancayla ateş etmiştim. Sonra bu tabancayı polise teslim ettim. Kesinlikle gerçek tabanca kullanmadım. Pişmanım, beraatime karar verilmesini isterim." diye konuştu.

PİŞMANIM

Mahkeme sanığa yasal haklarını anlattı ve sanığa son sözünü sorduğunda, Köse "Pişmanım, beraatimi isterim."dedi. Kararını açıklayan mahkeme, "Ruhsatsız silah taşıma" suçunun sabit olmaması nedeniyle bu suçtan sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme, sanığa "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. 

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Gürkan Köse hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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-ARŞİV

 


- İstanbul

Güngören, Güncel

Kaynak: DHA

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