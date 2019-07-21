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Makas atıp kaza yapan trafik magandaları kamerada

İSTANBUL'da 'makas' atan ve hatalı sollama yapan iki otomobilin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

21.07.2019 10:48 Makas atıp kaza yapan trafik magandaları kamerada
İSTANBUL'da 'makas' atan ve hatalı sollama yapan iki otomobilin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.
Trafik magandaları kesilen cezalara rağmen terör estirmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde D-100 üzerinde iki otomobilin 'makas' atarak yarıştığı görülüyor. Araçların aralarından geçen ikili, kendilerinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Bir süre yarışa devam eden araçlardan biri, trafiğin yoğun olduğu bir anda önde bulunan minibüse çarparak, kaza yapıyor. Kaza anı aracın içinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydediliyor.

SOLLADIĞI ARACA ÇARPTI
Diğer kaza ise Çekmeköy mevkiinde kayda geçiyor. Yine sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir sürücünün, önünde bulunan aracı yanlayarak geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yanında bulunan otomobile çarpıyor. Bu anlar başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kaydediliyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel

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