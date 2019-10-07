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Makas atmaya çalışan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

Düzce D-100 Karayolunda makas atarak ilerleyen aracın neden olduğu ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

07.10.2019 12:07

Kaza, Düzce D-100 Karayolu Kaynaşlı mevki Ankara istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Uğur S.'nin idaresindeki 26 DJ 054 plakalı otomobil, D-100 karayolu Kaynaşlı kesimi Karaçalı mevkiinde makas atarak ilerlediği esnada aralarından geçmeye çalıştığı Talat K. yönetimindeki 81 AB 597 plakalı hafif ticari araç ile Altan Y'nin kullandığı 81 AT 666 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Hafif Ticari araçta bulunan sürücü Talat K., Hasan K., Fatma K. yaralandı. Yaralılara, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparken yaralılar ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA BÖYLE YANSIDI

Kaza anı ise D-100 Karayolu kenarında bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücü makas atarak ilerleyen Uğur S. idaresindeki otomobil, iki aracın arasından geçmeye çalıştığı ve araçlara çarparak hafif ticari aracın devrilmesine neden olduğu görülüyor.

Makas atmaya çalışan sürücü zincirleme kazaya neden oldu

D-100 Karayolu, Düzce, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(2)
ANTRENÖR:Bunlari yaşatan yasalar
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ÇÜKÜBİK:trafikte makas atıp insanların hayatını tehlikeye atan sürücülerin ehliyetleri iptal edilmeli. bu magandalar yüzünden masum insanların canı daha fazla yanmamalı.
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