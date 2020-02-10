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MAKAS TARTIŞMASI: ÖNCE ARACINA ŞİŞE ATTILAR SONRA DARP ETTİLER

ESENYURT'ta yolda makas atarak ilerleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, kendilerini uyaran araca önce cam şişe fırlattılar daha sonra önünü keserek aracın şoförünü darp ettiler.

10.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:57 MAKAS TARTIŞMASI: ÖNCE ARACINA ŞİŞE ATTILAR SONRA DARP ETTİLER

ESENYURT'ta yolda makas atarak ilerleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, kendilerini uyaran araca önce cam şişe fırlattılar daha sonra önünü keserek aracın şoförünü darp ettiler. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam 22.00 sularında Mahmutbet- istikametine ilerleyen bir araç makas atarak diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye attı. Makas atarak ilerleyen araca A.K. yönetimindeki diğer bir araç korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bunun üzerine alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi sözlü tacize başladı. Araçlarında bulunan cam şişeleri A.K. yönetiminde ki araca fırlatan 3 kişi hırsını alamayarak yol kenarında duran A.K.'nin aracının önünü kesti. Kapısı açık bir şekilde aracın önünü kesen 3 kişi A.K.'ye eşi ve iki çocuğunun önünde darp ettiler. Darp edilen kişi çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile kurtuldu. A.K.'ye saldıran 3 kişi olay yerinden A.K'nin cep telefonunu ve montunu alarak kayıplara karıştılar. A.K. kendisine saldıran 3 kişiden şikayetçi oldu. O anlar ise güvenlik kemarasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın yol kenarında durması

-3 kişinin kapı açık bir şekilde aracın önünü kesmesi

-3 kişini A.K'yi darp etmesi

-Genel detaylar

DHA FEED



Esenyurt, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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