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Makas tartışması önce aracına şişe attılar sonra darp ettiler

MAKAS TARTIŞMASI: ÖNCE ARACINA ŞİŞE ATTILAR SONRA DARP ETTİLER (tekrar)Anıl UÇAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta yolda makas atarak ilerleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, kendilerini uyaran araca önce cam şişe fırlattılar daha sonra önünü keserek aracın şoförünü darp ettiler.

15.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:34
MAKAS TARTIŞMASI: ÖNCE ARACINA ŞİŞE ATTILAR SONRA DARP ETTİLER (tekrar)
Anıl UÇAN - DHA - ESENYURT'ta yolda makas atarak ilerleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, kendilerini uyaran araca önce cam şişe fırlattılar daha sonra önünü keserek aracın şoförünü darp ettiler. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam 22.00 sularında Mahmutbet- istikametine ilerleyen bir araç makas atarak diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye attı. Makas atarak ilerleyen araca A.K. yönetimindeki diğer bir araç korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bunun üzerine alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi sözlü tacize başladı. Araçlarında bulunan cam şişeleri A.K. yönetiminde ki araca fırlatan 3 kişi hırsını alamayarak yol kenarında duran A.K.'nin aracının önünü kesti. Kapısı açık bir şekilde aracın önünü kesen 3 kişi A.K.'ye eşi ve iki çocuğunun önünde darp ettiler. Darp edilen kişi çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile kurtuldu. A.K.'ye saldıran 3 kişi olay yerinden A.K'nin cep telefonunu ve montunu alarak kayıplara karıştılar. A.K. kendisine saldıran 3 kişiden şikayetçi oldu. O anlar ise güvenlik kemarasına saniye saniye yansıdı.
Makas tartışması önce aracına şişe attılar sonra darp ettiler

İstanbul, Esenyurt, Araç, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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