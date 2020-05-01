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Makatı doğuştan kapalı olan 2 yaşındaki Deniz, yardım bekliyor

Makatı doğuştan kapalı olan 2 yaşındaki Deniz, yardım bekliyorADANA'da, doğuştan makatı kapalı olan 2 yaşındaki Deniz Aydın'ın sağlığına kavuşması için 100 bin TL gerekiyor.

01.05.2020 04:22 | Son Güncelleme: 01.05.2020 04:23
Makatı doğuştan kapalı olan 2 yaşındaki Deniz, yardım bekliyor
ADANA'da, doğuştan makatı kapalı olan 2 yaşındaki Deniz Aydın'ın sağlığına kavuşması için 100 bin TL gerekiyor. Maddi durumu iyi olmayan Aydın çifti, kızlarının ameliyat olabilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde oturan, 7 yıllık evli ev kadını Ayşe (31) ve inşaat işçisi Lokman Aydın (33) çiftinin 2 çocuğundan küçüğü Deniz, makatı kapalı dünyaya geldi. Doktorların doğum sonrası üzücü haberi vermesiyle çift, büyük üzüntü yaşadı. Caner adında 6 yaşında bir çocukları daha olan çiftin zorlu yaşamı başladı. 20 gün yoğun bakımda kalan minik Deniz'in kalın bağırsağı ameliyatla karın duvarına getirilerek buradan dışkılaması sağlandı. Ancak geçen ay kalın bağırsağı tıkanan Deniz, aniden fenalaştı. Bunun üzerine aile, Deniz'i özel hastaneye götürdü. Acil olarak ameliyata alınan Deniz'in bağırsakları boşaltıldı. Aileye, Deniz'in sağlığına kavuşması için 3 operasyon geçirmesi gerektiği, bunun için de yaklaşık 100 bin TL'ye ihtiyaç olduğu söylendi. Maddi durumu iyi olmayan Aydın çifti, kızlarının ameliyatı için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.
'YARDIM BEKLİYORUZ'
Anne Ayşe Aydın, çocuğunun sağlığına kavuşmasını istediğini belirterek, Cinsel organlarında doğuştan sorun vardı. Makatı kapalıydı ancak bağırsağı açıldı. Bir gece fenalaştı. Torbaya dışkıladığı için bağırsağı tıkanmıştı. Önce Balcalı Hastanesi'ne gittik ancak bir türlü ameliyat yapılmadı. Sonrasında özel bir hastaneye gittik. Oraya gitmesek kızımız ölecekti. Şimdi idrar yolunda sorun var. Makat yapmak için ameliyat olacak. Bizden istedikleri parayı verecek durumumuz yok. Devletimizden, yardımseverlerden yardım bekliyorum dedi. Makatı doğuştan kapalı olan 2 yaşındaki Deniz, yardım bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana Yüregir, Deniz Aydın, Aydın, Güncel, Haber

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