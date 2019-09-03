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Makbule Efe şehadetinin 97. yılında anıldı

Sındırgı ilçesinde Kuva-yi Milliye kahramanlarından Gördesli Şehit Makbule Efe için şehadetinin 97. yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.

03.09.2019 16:00 Makbule Efe şehadetinin 97. yılında anıldı
Sındırgı ilçesinde Kuva-yi Milliye kahramanlarından Gördesli Şehit Makbule Efe için şehadetinin 97. yılı dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.
Makbule Efe'nin Eğridere Mahallesi'ndeki kabri başında Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini vurgulayarak, "Kolay elde edilmeyen bu vatanın bir karış toprağını, kimseye verecek halimiz yok." dedi.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da vatanı kaybetmemek için canını verenlerin büyük bir mücadeleyi ortaya koyduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından şiirler okundu, Makbule Efe'nin kabrine gül bırakıldı.
Programa, Gördes Kaymakamı Bekir Abacı ile vatandaşlar katıldı.

Eğridere, Sındırgı, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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