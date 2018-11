Makedon Cumhurbaşkanı Bursa'da Çocukluğunu Hatırladı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:15



29 Kasım 2018 Perşembe 12:15

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. İvanov, "Bursa'da çocukluğumuzu hatırlatan birçok kişiyle tanıştım" dedi.Bir dizi ziyarette bulunmak için Bursa'ya gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı İvanov'a, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da eşlik etti.Bursalı bürokrat ve vatandaşların göstermiş olduğu ilgi ve alaka ile samimi misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Gjorge İvanov, "Bursa'da olduğumuz her an kendimizi evimizde gibi hissediyoruz" dedi.Bursa'da birçok Rumeli kökenli vatandaşla tanıştığını belirten İvanov, "Bizim memleketimizi ve çocukluğumuzu hatırlatan birçok Rumeli kökenli Bursalı ile tanıştık. Uludağ Üniversitesinde bir konferansımız vardı. Orada, Osmanlı'dan kalan ortak geleneğimiz hakkında konuştuk. Her zaman ifade ettiğim gibi, geçmişimizi bilmek, geleceğimizi anlamak ve şekillendirmek adına çok mühimdir" diye konuştu.Bursa'da Balkan coğrafyasından birçok ülkenin bağlantılarını görmenin mümkün olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Sayın Cumhurbaşkanını bir Balkan şehri olan Bursa'da ağırlamak bizim için gerçekten büyük bir onur. Bursa, Osmanlı'nın kuruluşuna şahitlik etmiş, 130 sene başkentlik yapmış bir şehir. Balkanlardan, Kafkaslardan göç almış bir şehir. Kendisi Bursa'ya gelişi ile beraber şehre ciddi bir dinamizm kattı. Farklı buluşmalar gerçekleştirdi. Bu organizasyonda emeği geçen çok değerli Büyükelçimize, ilk andan itibaren sizlere eşlik eden çok değerli Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a çok teşekkür ediyorum" dedi.Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'a İpek dokuma tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı İvanov da şeref defterini imzaladı. - BURSA