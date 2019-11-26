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Makedonya 107 yıl sonra Osmanlı Camisi'ne kavuşacak

Makedonya'nın turistik Ohri kentinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Ohri Ali Paşa Camisi, 107 yıl sonra ibadete açılacak.

26.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:46Makedonya 107 yıl sonra Osmanlı Camisi'ne kavuşacak
'nın turistik Ohri kentinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Ohri Ali Paşa Camisi, 107 yıl sonra ibadete açılacak.

Makedonya'nın Ohri kentinde bulunan, Osmanlı döneminde yapılan Ohri Ali Paşa Camisi, 107 yıl sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonunun ardından 28 Kasım 2019'da yeniden ibadete açılacak. Makedonya İslam Birliği ile Genel Müdürlüğü işbirliği protokolü kapsamında projeleri çizilen caminin restorasyonu geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çalışma kapsamında 107 yıldır yerinde olmayan minarenin de rekonstrüksiyonu yapıldı. - OHRİ

Makedonya, Ohrid, Güncel

Kaynak: İHA

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