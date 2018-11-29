Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Bursa'da Üniversitelilerle Buluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 11:19



29 Kasım 2018 Perşembe 11:19

BURSA'da temaslarını sürdüren Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Uludağ Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelip, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi.Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Bursa'daki temasları kapsamında, dün önce Uludağ Üniversitesi'ne ardından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın ağırladığı Cumhurbaşkanı Ivanov, düzenlenen panelde öğrencilere hitap etti. Ivanov, Makedonya'nın tarihsel ve kültürel gelişim süreci hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin yeni dönemde öğrenmek istedikleri tüm bilgileri en kolay yoldan elde etmeye çalıştıklarını vurgulayan Ivanov, yeni neslin hayatını ve gerçekliğini sosyal medyayla geçirdiğini belirtti.FETİH MÜZESİ'NE HAYRAN KALDIÜniversitedeki panelin ardından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Cumhurbaşkanı Ivanov, gördüğü en etkileyici müze olduğunu belirterek, "Burası sadece bir sanat eseri değil aynı zamanda gençler için kendi tarihlerini öğrenecekleri bir okul olmuş. Geçmişi ne kadar iyi bilirsek gelecek için de o kadar doğru adımlar atabiliriz. Bu muhteşem eseri ortaya çıkaran, oluşmasına katkı sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Bu eser sadece Bursa şehri için değil, Türkiye ve Türk halkı için gurur kaynağıdır" diye konuştu.Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'u ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Ivanov'a çeşitli hediyeler verdi.- Bursa