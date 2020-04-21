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Makedonya'dan getirilecek 289 Türk vatandaşı Artvin'de karantinaya alınacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Makedonya'dan getirilecek Türk vatandaşları, Artvin'de yurda yerleştirilecek.

21.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Makedonya 'dan getirilecek Türk vatandaşları, Artvin 'de yurda yerleştirilecek.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Makedonya'dan yarın gelecek 289 Türk vatandaşının 14 günlük karantina sürecini geçireceği merkeze bağlı Seyitler köyündeki Çoruh Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Doruk, her şeyin eksiksiz olması için ilgililere talimat verdi.
Vali Doruk, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un neden olduğu pandemi sürecinin başlamasıyla Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarını planlı şekilde ülkeye getirdiğini anımsattı.
Son planlama ile yurt dışından gelecek 25 bin kişiden 289'unun Artvin'de karantinaya alınacağını belirten Doruk, "Makedonya'dan ülkemize getirilecek 289 Türk vatandaşımız ilimizde ağırlanacak. Salgın nedeniyle 14 gün boyunca güvenli şekilde misafir edeceğiz. 14 gün sonunda yapılacak testler doğrultusunda sağlıklı vatandaşlarımızı evlerine göndereceğiz." dedi.
Doruk, vatandaşların kalacağı öğrenci yurdunda her türlü hazırlığı yaptıklarını kaydederek, "Burada kendilerini en iyi şekilde ağırlayacağız. Artvin şehir manzaralı, Türkiye'nin en büyük barajı olan Deriner Barajı manzaralı, temiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hitap edecek yurt binamız hazır durumda." diye konuştu. Makedonya’dan getirilecek 289 Türk vatandaşı Artvin’de karantinaya alınacak

Kaynak: AA

Etiketler: Makedonya, Artvin, Güncel
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