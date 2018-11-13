Makedonya Eski Başbakanı Gruevski Arananlar Listesinde

13 Kasım 2018 Salı 13:43



13 Kasım 2018 Salı 13:43

Üsküp Mahkemesi, TENK davasının iki yıllık hapis cezasını çekmesi için eski Başbakan Nikola Gruevski'ye arama kararı çıkardı.Üsküp Mahkemesi, Gruevski'ye karşı tutuklama kararını dün saat 16.30'da İçişleri Sektörüne teslim ederek, aranmasını istedi.Geçtiğimiz Cuma, mahkeme kararını elden teslim etmek üzere 3 kere evine gidilen Gruevski'nin evinde bulunmamıştı. Bugün de evine gidilen eski başbakan evinde bulunamadı.Ceza Konseyi, Gruevski ve avukatlarının hapis cezasını erteleme taleplerini reddetmesinin ardından yargıçın yaptırımlarını onayladı. Gruevski'nin 2 yıllık hapis cezasını çekmek için Şutka cezaevine başvurması gerekiyor.2 yıl hapse mahkum edilmiştiEski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski, başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle 2 yıl hapse mahkum edilmişti.Üsküp Ceza Mahkemesinde görülen "Tank" davasında, Gruevski'ye 2 yıl, eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gyoko Popovski'ye ise 6,5 yıl hapis cezası verilmişti.Mahkemenin kararına göre, Gruevski, aynı davanın sanıkları eski İçişleri Bakanı Gordana Yankulovska ile yardımcısı Popovski'yi etkileyerek yaklaşık 600 bin avro değerindeki 'Mercedes' marka aracın satın alınmasını sağlamış, Yankulovska ise bir şirketi öne çıkarması noktasında Popovski'yi teşvik etmişti. - ÜSKÜP