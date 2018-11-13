Makedonya'nın Eski Başbakanından Macaristan'a İltica Talebi

Makedonya
'nın eski başbakanlarından Nikola Gruevski
, Macaristan
'dan siyasi iltica talebinde bulundu.
2006-2016 yılları arasında Makedonya'da başbakanlık yapan Gruevski, resmi Facebook
hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde ölüm tehditleri aldığını belirtti.
Gruevski açıklamasında, "Ben şu anda Budapeşte'deyim. Macaristan hükümetinden siyasi iltica talebinde bulundum." ifadelerini kullandı.
Makedon siyasetçi, Makedonya davasına sadık kalacağını ve ondan asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.
Gruevski, başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle mayıs ayında iki yıl hapse mahkum edilmişti.
Kararı temyize götüren Gruevski'nin itirazı kabul edilmemiş ve iki yıllık hapis cezası onaylanmıştı.
Nikola Gruevski,Macaristan,Makedonya