"Makedonya
– Yunanistan
İlişkilerinde İsim Sorunu: Güncel Değerlendirmeler" konferansı Trakya Üniversitesi
'nde (TÜ) gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Makedonya Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Furkan Çako'nun konuşmacı olarak yer aldığı "Makedonya-Yunanistan İlişkilerinde İsim Sorunu: Güncel Değerlendirmeler" başlıklı konferans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlendi.
Konferansa, rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, rektör yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun
, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Alp, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler ve Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bülent Akyay katılırken, akademisyen ve öğrenciler konferansa yoğun ilgi gösterdi.
Furkan Çako, konferansta yaptığı konuşmada, Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununa tarihsel bir perspektif getirerek sürecin antik çağlara dayandığını fakat günümüze taşınan bu sorunun 1991 yılında Makedonya'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle tekrar hararetlendiğini söyledi.
90'lı yılların başında Yugoslavya
'nın parçalanışında Makedonya'nın diğer ülkelere nazaran daha az zararla ve kansız bir sonla ayrıldığını ifade eden Çako "Bunun sebeplerinden biri Makedonya'da Sırp nüfusun diğer ülkelere nazaran daha az olmasıdır. Bağımsızlık referandumuyla birlikte sorunlar başlamıştır. Büyük bir katılımla gerçekleştirilen referandumun sonucunda yayınlanan Badinter Raporu'na göre; Slovenya
ve Makedonya bağımsızlık şartlarını sağladılar. Bağımsızlık süreciyle birlikte Makedonya'nın komşularıyla sorunları başlamış oldu. Bunlar Sırbistan
'la kilise sorunu, Bulgaristan
'la dil sorunu, Arnavutluk
'la azınlık hakları sorunu ve Yunanistan'la ülke ismi sorunu olarak ortaya çıktı. 14 Şubat
1992'de, Makedonya'nın bağımsızlığına karşı Yunan siyasi elitleri tarafından ünlü 'Selanik Protestosu' düzenlendi." dedi.
Makedonya'nın bağımsızlığı sonrası, uluslararası arenada tanınmasını sağlamak amacıyla, başta Avrupa Birliği
ve NATO olmak üzere uluslararası kuruluşlara üye olma çalışmalarına ağırlık verdiğini fakat bu çalışmaların sonuç almasına, Yunanistan'ın isim sorunu nedeniyle engel olduğunu belirten Furkan Çako, "26 Haziran'da Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu Lizbon Zirvesi'nde, Makedonya'nın bağımsızlığına karşı olan Yunanistan'a doğru sınırlarını genişletme yasağı, bağımsızlık propagandası yasağı ve Makedonya kelimesinin kullanılmasının yasaklanması kararları alındı. Bununla birlikte 1993 yılında Makedonya'nın Birleşmiş Milletler
'e şartlı üyeliği gerçekleştirildi. BM
Güvenlik Konseyi kararına göre; İngilizce olarak FYROM şeklinde bilinen Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya tanımı geçici olarak kullanılmaya başlandı ve isim sorunu giderilene kadar bu şekilde kullanılmasına karar verildi." diye konuştu.
Trakya Üniversitesi,Yunanistan,Makedonya
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:49