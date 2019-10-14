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Maker Takım Lideri Erdem Özdemir dereceyle döndü

Malatya'dan uluslararası yarışmaya giden lise öğrencisi Erdem Özdemir'in Dünya 5.'si olarak döndüğü bildirildi.

14.10.2019 11:09Maker Takım Lideri Erdem Özdemir dereceyle döndü
Malatya'dan uluslararası yarışmaya giden lise öğrencisi Erdem Özdemir'in Dünya 5.'si olarak döndüğü bildirildi.

Malatya Final Okulları kurucu müdürü Hasan Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Okulumuz Anadolu Lisesi Maker Takımı Axıs Lab, Güney Kore'nin başkenti Seoul'da "Open Embedded Contest" kategorisinde Türkiye Güney Kore Tayland ve Japonya ülkelerinden 19 Takımla yarıştı. Bu yarışta okulumuz Maker Takım Lideri Erdem Özdemir Dünya 5.'si olmuştur." İfadelerini kullandı.

" Emeği geçen öğrencimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim" diyen Hasan Doğan, Dünya 5.'si olan Erdem Özdemir'i ödüllendireceklerini kaydetti. - MALATYA

Erdem Özdemir, Hasan Doğan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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