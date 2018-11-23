Maket Polis Aracını Gören Frene Bastı

23 Kasım 2018 Cuma 11:30



23 Kasım 2018 Cuma 11:30

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Başta kaza kara noktaları olmak üzere kara yollarına yerleştirilen maket polis aracını gören sürücülerin araçlarının hızlarını düşürdükleri kameralara yansıdı.Emniyet Genel Müdürlüğünce kara yollarında, kazaların yoğun yaşandığı bölgelere bir süre önce 582 maket polis aracı yerleştirildi.Özellikle hız limitini aşan sürücülerde "yakalanma riski algısı" oluşturmak amacıyla başlatılan ve yerleri periyodik aralıklarla değiştirilen maket uygulamasıyla olumlu sonuçlar elde edildi.Üzerindeki tepe lambası ve şekli itibarıyla gerçek polis araçlarından ayırt edilemeyen maket araçlarının yerleştirildiği bölgelerdeki trafik kazaları yüzde 17,5 oranında azaldı.Her iki istikametteki araçlar hızını düşürdüSürücülerin bu araçları gördüklerinde verdikleri tepkilerin tespiti amacıyla çalışma yapıldı.Çalışma kapsamında, maket aracın bulunduğu şeridin yanı sıra, karşı istikametten gelen araçların da hızlarını yasal limitin altına kadar düşürdüğü görüntülere yansıdı.