Maket tekne yarışından renkli görüntüler

Muğla'nın Fethiye ilçesine bu yıl düzenlenen 10. Göcek Maket Tekne Yarışında renkli görüntüler oluştur.



Göcek Mahallesi'nde D-Marin tarafından her yıl Kasım ayının ilk haftasında yapılan 10. tekne yarışlarına yabancıların da bulunduğu 10 takım katıldı. Yarışmaya katılanlar yanlarında getirdikleri malzemelerle önce 4 saat boyunca kontrplaktan tekne yaptı.



Ardından tekneleri denize indiren yarışmacıların bazıları suya girer girmez batarken, bazıları da bir süre ilerledikten sonra su aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışma, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. Yarışmada Penola takımı birinci, Göcek Tenis Kulübü takımı ikinci ve Asmira takımı üçüncü oldu. "D-Marin Göcek" isimli tekne, en estetik tekne seçildi.



D-Marin Göcek Müdürü Onur Ugan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte 10 takımın mücadele ettiğini söyledi. Teknelerin yapımında yaklaşık yerli ve yabancı 80 kişinin çalıştığını belirten Ugan, "Takımlar 4 saatlik sürede teknelerini yaptı. Güzel, eğlenceli, keyifli bir pazar günü yaşadık. Teknenin nasıl yapılacağını da öğreniyorlar. Eğlenceli vakit de geçiriyorlar " dedi.



Ugan, etkinlikle herkese deniz sevgisini aşılamak istediklerini dile getirdi. Son zamanlarda artan plastik kullanımından denizlerin de olumsuz etkilendiğini vurgulayan Ugan, "Plastik kullanımının zararlarını göstermek amacıyla bazı yarışmacılar teknelerinde atık plastik kullandı. Çevrenizi, doğayı, denizi kullanırken korumalıyız. Gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmalıyız. Etkinlik alanımızı da temiz bırakarak duyarlılık gösteriyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA