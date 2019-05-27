Maketlerle kentin tarihi eserlerine farkındalık oluşturuyorlar

Bitlis
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)'de okuyan öğrenciler, kentin tarihi eserlerine farkındalık oluşturmak amacıyla eserlerin maketlerini yaptı.
Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan ve 600'ün üzerinde tescilli yapıyı bünyesinde barındıran Bitlis, bölgede en çok tarihi eserleri bünyesinde barındıran illerin başında gelmekte.
BİLSEM'de okuyan öğrenciler, yapılar arasında kalan tarihi eserlere dikkat çekmek ve bunları gün yüzüne çıkarılması için eserlerin maketlerini yaptı.
Maketlerden yaptıkları Tarihi Bitlis Kalesi, İhlasiye Medresesi, El Eman Hanı, Paşa Hanı, Beşminare ve Ahlat
kümbetleri vatandaşlardan ilgi gördü.
BİLSEM Müdürü Ekrem Oruk AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören resim öğrencileriyle farklı çalışmalara yaptıklarını söyledi.
Kentteki tarihi eserlere farkıdalık oluşturmak amacıyla resim öğretmeni ve öğrencileriyle maket çalışması yapmaya karar verdiklerini aktaran Oruk, şöyle konuştu:
"Bitlis 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip kadim bir kent. Kentimizin tarihi güzellik ve eserlerinin maketlerini yapmak, farkındalık oluşturabilmek ve bunları halkımıza gösterebilmek amacıyla öğrencilerimiz bir çalışma başlattık. Öğrenciler tarihi eserlerin maketlerini yapmaya başladı. Bu maketler büyük ilgi görmeye başladı. Sürekli okulumuza farklı okullardan öğretmen ve öğrenciler geldi. Bizler de daha güzel nerede sergileyebiliriz diye düşünürken Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde Ulu Cami Meydanı'ndan maketlerimizi sergiledik. Eserlerimiz büyük ilgi gördü. Vatandaşlar kadim kentte bulunun bu eserin maketlerini görerek bilgi sahibi oldu."
Resim öğretmeni Nurullah Taşkaya ise öğrencilerin sabah okullarına akşam ise BİLSEM'e gelerek eğitim gördüklerini belirtti.
Taşkaya, "Burada yaptığımız tarihi eserlerle buranın tarihi güzelliklerine farkındalık oluşturmak istedik. Buranın tarihi eserleri genelde yapılar içinde kalmış ve unutulmaya yüz tutmuş. Bizlerde buna farkındalık oluşturmak için maketlerini yaptık. Maketleri strafor köpükten yaptık. Maketleri boyalarla tarihi eserlerin renklerine göre boyadık. Bu çalışmaların farklı yerlerde sergiledik. Vatandaşlardan ve farkı okullardan gelenlerden ilgi gördü." diye konuştu.
Öğrencilerden Şahan Tutgaç da Ziya Eren
Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduğunu "Saat 16.00'dan sonra buraya gelip resim çalışması yapıyoruz. Buranın tarihi eserleri evler ve yapılara arasında kalmış. Okulda bizlerde bunların maketlerini yaptık. Füzel farkındalık oluşturmaya başladık. Eserlerimiz çok beğenildi." ifadelerini kullandı.
Bitlis
, Güncel
Kaynak: AA