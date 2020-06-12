Makilik alanda çıkan yangın çam ve zeytin ağaçlı bölgeye yayıldı

Makilik alanda çıkan yangın çam ve zeytin ağaçlı bölgeye yayıldıAYDIN'da, makilik alanda başlayan yangın çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

12.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:35
Makilik alanda çıkan yangın çam ve zeytin ağaçlı bölgeye yayıldı
AYDIN'da, makilik alanda başlayan yangın çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kırsal Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle bugün saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, zeytin ve çam ağaçlarının yer aldığı alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 3 helikopter ve 15 arazöz yangın yerine sevk edildi. Helikopterler havadan, arazözler karadan çalışma yapıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Makilik alanda çıkan yangın çam ve zeytin ağaçlı bölgeye yayıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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