Gaziantep'in Nizip ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Taşbaş mevkisinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, 1 dozer ve yaklaşık 20 kişilik ekip sevk edildi.

Hava ve karadan yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.