Makilik alandaki yangın kontrol altına alındı (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

06.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:07
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Dereköy Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter ve arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Bölgedeki bazı ev sahipleri de bahçe hortumları ve kovalarla kuru otları ıslatarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında, 15 hektarlık makilik ve tarımsal alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Bölgede incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanan alanın genelde makilik ve otluk olduğunu, bölgede incelemelerin sürdüğünü ifade etti.
İtfaiye ekiplerince bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Öte yandan yanan alan, drone kamerasının görüntülerine de yansıdı. Makilik alandaki yangın kontrol altına alındı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

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