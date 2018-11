Makina İmalatçıları Birliği ve Teb'ten İşbirliği

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:38



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:38

Makine sektörünün önde gelen temsilcilerinden Makina İmalatçıları Birliği (MİB), Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile iş birliği imzaladı. Anlaşma; teknoloji, girişimcilik ve üretim alanlarında ortak proje geliştirme, proje uygulama ve mentorluk programlarını içeriyor.Makina İmalatçıları Birliği, TEB ile düzenlenen imza töreniyle bir iş birliği anlaşması yaptı. Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan, TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz'un katılıyla düzenlenen imza töreni ile yapılan anlaşma doğrultusunda teknoloji, girişimcilik ve üretim alanlarında ortak proje geliştirme, proje uygulama ve mentorluk programlarının yanı sıra MİB üyelerinin ihtiyaçlarına özel olarak TEB tarafından finansal hizmet ve ürünler de sağlanması öngörülüyor.Yapılan bilgilendirmede; TEB'in MİB üyelerine olan desteği sadece finansmanla da sınırlı kalmayacak. TEB, MİB üyelerinin rekabette güçlenmeleri ve iş hacimlerini daha da büyütmeleri için sektörel stratejik planlarının oluşturulmasına destek olacak. Makine sektörü üreticileri ve üretici paydaşlarına yönelik strateji alternatiflerinin ortaya konacağı ' Türkiye Makina Sektörü Gelecek Stratejileri Konferası'na katkıda bulunacak olan TEB; aynı zamanda hem Türkiye ekonomisine hem de MİB üyelerinin ihracatına katkı sağlamak amacıyla üretim ve ihracata yönelik büyüme ve gelişim programlarının koordinasyonlarını üstlenecek.Ayrıca; iş birliği kapsamında, Türkiye'de makine sektörünün önde gelen temsilcilerinden ve Türkiye makine ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren Makina İmalatçıları Birliği üyelerinin ve tedarikçilerinin teknoloji ihtiyaçlarının karşılanması için TEB'in girişimcilik ekosisteminde bulunan teknogirişimcilerle etkinlikler düzenlenecek. Teknoday ve Network Day gibi birçok etkinlikte, MİB üyeleriyle TEB'in girişimcilik ekosisteminde bulunan kuruluşlar ortak bir değer oluşturmak için bir araya gelecek.Özkayan: "Katma değerli üretimin önünü açacak çok ciddi bir iş birliği"MİB Başkanı Ahmet Özkayan da makine sektörünün çok stratejik bir sektör olduğunu belirterek, TEB ile yapılan iş birliğinin ülke ekonomisine ve üretime çok ciddi faydalar sağlayacağını söyledi.Protokol ile birlikte, MİB üyelerinin teknoloji transferi, iş birlikleri, birleşmeler ve TEB'in sunduğu birçok hizmeti kullanabilme ayrıcalıkları olacağını belirten Özkayan, "Yaptığımız ortaklığın sürdürülebilir büyümenin yanında her zaman vurguladığımız inovatif gelişme ve katma değerli üretimin önünü açacak çok ciddi bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. MİB üyeleri gerek ihracat, gerek üretim, gerekse de teknoloji gelişimi anlamında TEB'in sağladığı desteklerden faydalanacaklar. Makine üreten toplumlar gelişmiş toplumlardır. Makine ile birlikte ülkenin teknolojisi ve insan kaynağının kalitesi de gelişiyor. Üretimde belli bir seviyeye gelindi, ihracat yapılıyor, ancak ithalatla ihracat arasında nerdeyse 10 milyar dolarlık bir makas var. Bunun açığı teknoloji eksikliğinden geliyor. Teknolojik ara ürünü Türkiye'de maalesef üretemiyoruz ve buna geçişte geç kalındı. Tabii ki ithalat oluyor, bunu destekleyen makineler de ithal ediliyor. Aslında bu protokol ile bir anlamda bu açığı kapatacağız" diye konuştu.MİB bünyesinde bulunan ve önemli başarılara imza atmış makina imalatçılarının, banka bünyesinde bulunan 700'e yakın start up firmasıyla bir araya gelerek iş birliği yapmasının önünün açıldığını da sözlerine ekleyen Özkayan, "Firmalar arası ortaklık ve iş birliği kültürünün yaygınlaşmasının, ülke sanayimizin gelişmesi, sürdürülebilir büyüme ve rekabetçilik bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Küçük sermayeli start up firmalarının teknoloji ve inovasyon anlamında çok farklı ve özgün fikirlere sahip. Bu iş birliğiyle birçok başarı öyküsünün ortaya çıkacağına inanıyorum. MİB ve TEB birbirinden habersiz ancak ihtiyaç doğrultusunda birbirine tam da uygun olan firmalarımızın tanışması ve işbirliği yapabilmesi için sorumluluğu üstlendi ve gereken platformu hazırladı" dedi.Boz: "Finans ve reel sektör iş birlikleriyle ihracatı destekleyeceğiz"TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, Makina İmalatçıları Birliği ile yapılan iş birliğinin üye kuruluşlara büyük avantajlar sağlayacağını vurgulayarak, "Banka olarak özellikle ülkemiz ihracatının artırılmasında finans ve reel sektör iş birliklerinin önemine inanıyoruz. Makine sektörünün önde gelen temsilcilerinden Makine İmalatçıları Birliği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan üreticilerimize destek olma yolunda önemli bir adım daha attık" dedi. - İSTANBUL