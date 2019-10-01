Makina sektörü Eskişehir ile anılacak

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) gerçekleşen makine imalat sanayi buluşmasında sektörün durumu değerlendirildi.



Her hafta bünyesindeki meslek gruplarını bir araya getiren ESO, sektörel durum değerlendirmelerinin yapıldığı toplantılar kapsamında bu hafta Makina İmalat Sanayi sektöründe karşılaşılan problemleri ve çözüm yollarını, sektörde aktif rol oynayan sanayicilerin katılımıyla mercek altına aldı. ESO 50. Yıl Salonunda düzenlenen istişare toplantısında makina üreticileri üretimde yerlileştirme ve ithalata bağımlılığın azaltılmasına ilişkin görüşlerini belirtirken sektörlerindeki kurumsallaşma ile ortak çalışma kültürü alanında yapılabilecekleri, dünya pazarlarına erişimi ve marka, patent, verimlilik alanlarını konuştu.



"ESO'nun marka değerini artırmaya çalışıyoruz"



Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Özellikle son bir yılımızı değerlendirmek ve 2020 yılında ESO'nun yapacağı faaliyetlerin fikir alışverişinde bulunmak, gelecek vizyonu açısından problemlerimizi ve çözüm yollarını konuşmak, sizlerin fikirlerini almak ve bu fikirler doğrultusunda hareket etmek için buradayız. ESO'nun marka değerini artırmaya çalışıyoruz. Marka değeri artan bir ESO'nun Türkiye'nin her yerinde sözünün daha çok dinleneceğine inanıyorum" diye konuştu.



Açılış konuşması sonrası Makina İmalat Sektörü oluşturan 14'üncü Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Eser, sanayicilerin kendi meslek alanları doğrultusunda değerlendirmelerin yapıldığı ve farklı fikirlerin ortaya atılarak sorunların çözüm yollarının konuşulduğu Komite Toplantılarına katılımın önemli olduğunu belirtti.



Sektörde yaşanan sıkıntılar ve sanayici istek ile önerilerini kapsayan gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantının devamında, ESO'da görev alan personeller tarafından üyelere yönelik düzenlenen hizmetler hakkında bilgiler de verildi.



Yerlileşme ve ihracat



ESO Mesleki Eğitim Merkezinin faaliyete geçmesi sonrasında alınabilecek verim, ihracat, ihracatı artırmaya yönelik ESO tarafından düzenlenen URGE projeleri ve KOSGEB tarafından üreticilerin faydalanabileceği teşvikler ve bu teşvik ve projelerden yararlanma yolları, kredi faizleri ve vadeler, ithal malzemelerin yerlileştirilmesi gibi konular gündemi oluşturdu. Ayrıca sanayicilerin endüstri 4.0'ı yakalamaları adına ESO tarafından bir dijital dönüşüm platformunun kurulduğu da üyelere duyuruldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA