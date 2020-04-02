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Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri araçlarında makinalı tüfek ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

02.04.2020 23:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:22
Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri araçlarında makinalı tüfek ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yaşanan olaylara ağırlık vererek şüpheli kişileri takibe aldı. Takibe aldıkları kişileri dün gece saatlerinde alınan bir otomobili Ceyhan köprüsünde durduran asayiş ekipleri, 20 yaşındaki D. E. ve 27 yaşındaki H. B. ile yanlarında taşıdıkları makinalı tüfekle ve 34 adet mermi basılı şarjörü ile yakaladı.

Önceki gün yapılan çalışmalarda ise 22 yaşındaki S. Ö.'nün üzerinde 9 mm çapında tabanca, 1 adet tabancaya takılı vaziyette şarjör ele geçirildi. Emniyetli yapılan sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edilen şüpheliler D. E. ve H. B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceyhan, Adana, 3. Sayfa
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