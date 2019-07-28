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Makine fabrikasında yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

28.07.2019 13:36
Makine fabrikasında yangın
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makine fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolu üzerinde bulunan makine fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Güvenlik görevlilerinin ihbarıyla bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.

Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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