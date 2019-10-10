Makine ihracatı 3. çeyrekte 13 milyar doları geçti

Makine sanayinin ihracatı yılın ilk 9 ayında yüzde 5.2 artışla 13.2 milyar dolara yükseldi.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Katma değeri yüksek ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini hedefleyen bu programın makine sektörü ile başlaması, Türkiye'nin teknoloji odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulayacağının göstergesi olmuştur" dedi ve ekledi:

"Yeniden sanayileşmenin ana unsuru makine sanayiinin, gelişen bir ekonominin stratejik sektörü olduğu devletimiz tarafından kesin kabul görmüştür. Son dönemde Bakanlıklarımız tarafından kararlılıkla hayata geçirilen yenilikçi uygulamalarda pilot sektör olarak makinenin seçilmesi, sektörümüzün gelişim kapasitesine duyulan güvenin de bir göstergesidir. Bu güvene layık olmak ve makine sanayiinin yüksek katma değer potansiyelinden tüm sektörlerin istifade edebilmesini arzu ediyoruz."

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya 'daki ekonomik durgunluğun makine ihracatçılarını doğrudan etkilediğini belirten Karavelioğlu, "2019 yılında azalan küresel talepten en fazla etkilenen oyuncuların başında Almanya sanayii geliyor. Almanya ekonomisinin 2019 büyüme beklentisinin yüzde 0.8'den, 2013'ten bu yana en kötü performans olan yüzde 0.5'e çekilmesi buradaki daralmanın devam edeceğini gösteriyor. En büyük pazarımız olan Almanya'daki bu sorunları önceden görerek başta ABD ve Rusya olmak üzere kritik pazarlara yönelik çalışmalar yaptık. Girişimlerimizin olumlu netice vermesi, ihracat performansımızı koruyabilmemizi sağladı. Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaret hacmindeki büyüme hedefini bu yıl için yüzde 1.2'ye indirirken, Türk makine sanayii küresel ticaret hacminin 4.5 katı büyüme performansı gösterdi. Küresel krizi bir kez daha fırsata çevirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Makine sektörünün yılın ilk 9 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. ABD'ye yaptığı makine ihracatı yüzde 13.3 artışla 1 milyar dolara ulaşan sektörün, en fazla ihracat artışı gösterdiği diğer ülkeler ise Irak, Rusya ve Fransa olarak kaydedildi.

- İstanbul