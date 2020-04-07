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Makine ihracatı ilk çeyrekte yüzde 0.4 arttı

Makine ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.4 artışla 4.3 milyar dolarda kalırken, sektörde faaliyet gösteren firmaların yüzde 80'i Mart ayında sipariş kaybı yaşadı, yüzde 50'si de hiç sipariş alamadı.

07.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:55
Makine ihracatı ilk çeyrekte yüzde 0.4 arttı

Makine ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.4 artışla 4.3 milyar dolarda kalırken, sektörde faaliyet gösteren firmaların yüzde 80'i Mart ayında sipariş kaybı yaşadı, yüzde 50'si de hiç sipariş alamadı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "İhracat rakamlarımıza hızla yansıyacak bu kaybı yılın ikinci yarısında telafi edebilmemiz için, kamu planlarında odak ve pilot sektör olarak seçilen makine sanayiinin mutlaka mücbir sebep kapsamına alınması gerekiyor" dedi.

Buna göre, en büyük pazarı AB'ye ihracatı daralan makine sektörü, buradaki kayıplarını ABD'de yüzde 6.2 Rusya'da da yüzde 31.7 olarak gerçekleşen ihracat artışıyla karşıladı. İhracatı yüzde 32.1 artan elektrikli motor ve jeneratörlerin en yüksek artış gösteren ürün grubu olduğu bu dönemde traktör, tarım ve ormancılık makineleri yüzde 15.6 türbin, turbojet ve hidrolik sistemler de yüzde 13.7 artış sağladı.

Yaptıkları sektörel anketin makine imalatçısı firmaların yüzde 80'inin Mart ayında sipariş kaybı yaşadığını, yüzde 50'sinin ise hiç sipariş alamadığını belirlediğine dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

"Biz sipariş kaybı yaşarken, orta teknolojili makine imalatının en büyük merkezi Çin'in toparlandığını ve yeniden üretime başladığını görüyoruz. Çin şu an Avrupa'da yaşanan duraksamayı kendi lehine çevirmeyi amaçlıyor. Yaşadığımız ekonomik kaybı yılın ikinci yarısında telafi edilebilmemiz için, küresel entegrasyonumuzu güçlendirecek yeni bir planlama yapmamız gerekiyor."

Türkiye'de kamu tarafından açıklanan strateji planlarında odak ve pilot sektör olarak seçilen makine sanayiinin, bu dönemde mutlaka mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğine de dikkat çeken Karavelioğlu şunları ifade etti:

"Makine imalatçıları, üretim ekosisteminde sanayi, tarım ve hizmet alanlarındaki bütün sektörlerin tedarikçisidir ve biz bu ekonomik bütünsellik içinde hiçbir sektörün herhangi bir desteğin kapsamı dışında kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Küresel makine ticaretinde rekabetin koşulları tamamen değişirken, kamu stratejilerinin merkezinde odak sektör olan makine sanayiinin ihtiyaçlarına da çok dikkatli ve özenli şekilde yaklaşılması gerektiğini savunuyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: İhracat, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Makine ihracatı ilk çeyrekte yüzde 0.4 arttı - Ekonomi

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