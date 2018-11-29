Makine Sektörü Bursa Endüstri Zirvesi'nde Buluştu

Makine ihracatında birim ağırlık değerinin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Ahmet Özkayan, Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkabilmesi için yüksek katma değerli ürünler üretmesi gerektiğini, bu noktada sektöre verilen desteklerin önem taşıdığını anlattı.

Makine sektörünün Avrasya coğrafyasındaki en büyük buluşma noktalarından biri olan Bursa Endüstri Zirvesi, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.Tüyap Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve Takım Tezgâhları Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİAD) işbirliğinde düzenlenen Bursa Endüstri Zirvesi eş zamanlı olarak4 önemli fuara ev sahipliği yapıyor.

Bursa Endüstri Zirvesi'nin açılışında konuşan Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Ahmet Özkayan, Zirve'nin ekonomiye doğrudan katkı sağlamasının yanında, stratejik sektör ilan edilen yerli ve milli makine sanayinin ürettiği yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri ziyaretçilerle buluşturmak adına önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Gerçekleştirdiği yüksek katma değerle makine imalat sektörünün tüm imalat sektörlerine destek olması nedeniyle ayrı bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin önemine değinen MİB Başkanı Ahmet Özkayan "Bu anlamda verilecek destekler üretime yani geri dönüşü olan yatırımlara dönüşecek ve makine üreticilerimiz,Ar-Ge, tasarım, üretim ve yüksek teknolojiye geçişte ilkleri gerçekleştirmek suretiyle, nitelikli iş gücü, teknik donanımı ve alt yapısıyla ülkemizdeki en stratejik unsurlardan biri olmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Orta Gelir Tuzağından Çıkmanın Yolu Yüksek Katma Değerli Ürünlerdir"

Konuşmasında sektöre dair verileri de paylaşan MİB Başkanı Özkayan, makine ihracatında birim ağırlık değerin bu yılın ilk 11 ayında 6.2 dolar/kgolduğunu, bu rakamın Türkiye ortalamasının ise 1.5 dolarolduğunu ifade etti. Bu rakamın üzerinde önemle durulması gerektiğine dikkat çeken Özkayan "Katma değeri yüksek ürünler üretmediğimiz sürece orta gelir tuzağından çıkmak mümkün olmayacaktır" dedi.

Sektörün ihracat verilerini de değerlendiren Ahmet Özkayan, 2017 yılında 14 milyar dolar ve yüzde 0.7 pay ile sektörün dünya sıralamasında30. Sırada bulunduğunu ve 2018 yılında 18 milyar dolar ihracat hedeflendiğini açıkladı. Makine imalat sektörü ithalatta ise 27.2 milyar dolar ve yüzde 1.3 pay ile dünyada 23. sırada yer alıyor.

Ahmet Özkayan "2 trilyon dolarlık dünya makine ticaretinden aldığımız payın aslında çok düşük olduğu ve sektörün desteklendiğinde ciddi bir döviz girdisi gerçekleştirme potansiyelinin olduğu görülmektedir" diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerde makinenin kalitesi ve dayanıklılığının fiyatından daha önemli olduğuna da dikkat çeken Özkayan, "Gelişmiş ülkelerde kişi başı 10 bin doların yüzde 40'ı sanayiden gelirken, bizde bu oran yüzde 16 seviyesindedir. Makine ihracatının yüzde 40'ı AB ülkeleri ABD, Kanada ve Rusya gibi gelişmiş ülkelere yapılmaktadır. İhracatın bu yapısı makine imalat sektörümüzün dünya piyasalarında rekabet bakımından oldukça iyi bir konumda olduğunu göstermektedir. CECİMO yayınlarına göre de Türkiye takım tezgâhı imalatında AB'de 7. sıraya kadar yükselmiştir" dedi.

MİB Başkanı Ahmet Özkayan'ın verdiği bilgiye göre,

-Bakliyat hububat işleme ve tarım makinaları değirmen tesisleri ihracatında ülkemiz dünyada ilk sırada yer alıyor.

- Saç şekillendirme makineleri ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 120 olup bu oran ile en başarılı sektörlerimizdendir.

- Genel makinede ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılında yüzde 55 seviyesindeyken, bu oran 2018 yılı ilk 9 ayında yüzde 62 seviyesine ulaşmıştır.

- Makine ihracatının toplam ithalat içindeki payı yüzde 8.62'dir ve artarak devam etmektedir.

- Makine ithalatının toplam ithalat içindeki payı yüzde 10.61'dir

- Makine ihracatında birim ağırlık değeri 6.2 dolar/kg dir (Kasım 2018)

50 ülkeden 346 firmanın ve 40 bin profesyonel ziyaretçinin katıldığı Bursa Endüstri Zirvesi, 2 Aralık 2018 Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.