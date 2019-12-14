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Makine sektörü ihracatla büyümeyi sürdürüyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ur-Ge projeleriyle firmaların ihracat odaklı büyümeye güç katıyor.

14.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:38Makine sektörü ihracatla büyümeyi sürdürüyor
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ur-Ge projeleriyle firmaların ihracat odaklı büyümeye güç katıyor. Makine sektörü Ur-Ge Projesi üyeleri, 3 yılda ihracatlarını yüzde 35 artırırken, yeni Ur-Ge projesinde de çalışmalar başladı.

Makine sektörü temsilcilerinin yer aldığı 8. ve 35. Meslek Komitesi'nin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, BTSO Mutfak Akademi'nin uygulama alanı Double F 1889 Bursa Restoranı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa OSB Başkanı ve Meclis Üyesi Hüseyin Durmaz, Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ ve komite üyeleri katıldı. Türkiye'nin ürettiği makinelerin 200 ülkeye ihraç edildiğini ifade eden BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, "Otomotiv, tekstil, kimya, savunma ve havacılık gibi birçok farklı sektöre liderlik yapan Bursa'da makine sektörü de oldukça güçlü bir altyapıya sahip. Bursa, üretimdeki tecrübesi ve potansiyeli ile sektörün ihracat rakamını çok daha yukarılara taşıyabilecek güce sahip olmaya devam edecek" dedi.

Başkan Yardımcısı Şener, BTSO olarak sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik çalışmalara imza attıklarını söyledi. Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 3 yılını tamamlayan ilk Makine Ur-Ge projesinin sektör temsilcilerinin ihracatına yüzde 35 oranında katkı sağladığının altını çizen Şener, " odaklı rekabet stratejileri sayesinde küme üyeleri, sektörlerinin üzerinde bir ihracat artış performansı sergiliyor. Sektörümüz sanayi dönüşümünün temelini oluşturan bir sektör. Bizler de Bursa'nın bu gücünü uluslararası alanda daha güçlü hissettirmek istiyoruz. Ur-Ge projesindeki ihracat rakamları da doğru yolda olduğumuzun bir ifadesidir. Kasım ayında başlayan Makine sektörüne yönelik yeni Ur-Ge Projemizde şu anda 44 firmamız yer alıyor. Şubat ayında da Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında Meksika'da fuar ve ikili iş görüşmesi gerçekleştireceğiz. Küresel Fuar Acentesi Projemiz ile yurt dışı programlarımıza 2020 yılında da devam edeceğiz" diye konuştu.

Bursa OSB Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Hüseyin Durmaz, makine sektörünün dünya ticaretinden önemli bir paya olduğunu ifade ederek, "Önümüzde çok geniş bir pazar yelpazesi var. Bursa olarak sektörümüzün ihracatına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sektörümüzün ihracatına yönelik sağladığı katkılardan dolayı BTSO'ya teşekkür ederim" dedi.

BTSO Makine Sektörü Konseyi Başkanı Cem Bozdağ, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Makine Konseyi'nin kamu, özel sektör ve üniversitelerin ortak platformu olduğunu ifade etti. Toplantıda, BTSO'nun projeleri ve komitelerin çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirirken, sektör temsilcileri görüş alışverişinde bulundu. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İhracat, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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